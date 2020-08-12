Atıl inşaatta erkek cesedi bulundu
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Atıl inşaatta erkek cesedi bulundu

Antalya'da atıl durumdaki bir inşaatın asma katında erkek cesedi bulundu.

Atıl inşaatta erkek cesedi bulundu
12.08.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:36

Antalya'da atıl durumdaki bir inşaatın asma katında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerindeki atıl bir inşaatın iş yeri asma katında meydana geldi. Asma katta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 20-25 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cesedin kimlik bilgisine ulaşılamadı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından gencin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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