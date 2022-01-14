Atıl haldeki okul binası özel öğrencilerin eğitim yuvası olacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde atıl halde bulunan okul binası, tadilat çalışmalarının ardından özel eğitim öğrencilerine hizmet verecek.

Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı İshak Sarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, İhsaniye Mahallesi'nde 10 yıldan beri kullanılmayan binada hayata geçirilecek 1. kademe özel eğitim ilkokulu projesini inceledi.

Sekiz sınıf ve 64 öğrenci kapasiteli olması planlanan, Karasu'nun ve kuzey ilçelerinin ilk özel eğitim ilkokulu olacak okulun nisan ayında eğitime başlaması planlanıyor.

Kaymakam Helvacı, projeye ilişkin, "Burası bir özel eğitim okulu oluyor. Bu da heyecan verici bir proje. Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli öğrencilerimiz bu okulda eğitim görecek. İlçemiz için büyük bir katkı." dedi.

Sarı da böyle değerli bir projeyi kente kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "İlçemizdeki idare kurumlarının uyumuyla böyle güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Karasu, gelişmekte olan ve nüfusu artan bir ilçe. Karasu'yu geleceğe hazırlamak için projelerimiz var ve bunları da hayata geçirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Turhan uzun süredir proje üzerinde çalıştıkları anlatarak, "Karasu'da ihtiyaç vardı. Hem kapalı okulu eğitime kazandırdık hem de ihtiyaca cevap verdik." ifadesini kullandı.

Tadilat çalışmalarını 1,5 ayda tamamlayarak okulu eğitime kazandıracaklarını bildiren Turhan, hem Karasu hem de Sakarya'nın kuzey bölgesindeki ihtiyaca cevap vermeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri

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