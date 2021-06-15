Atıl fabrikanın malzemelerini çalarken suçüstü yakaladılar
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Atıl fabrikanın malzemelerini çalarken suçüstü yakaladılar

Atıl fabrikanın malzemelerini çalarken suçüstü yakaladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de atıl haldeki fabrikanın malzemelerini sökerek çalmaya çalışan 2 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Düzce'de atıl haldeki fabrikanın malzemelerini sökerek çalmaya çalışan 2 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce Merkeze bağlı Tokuşlar mevkiinde bulunan atıl durumdaki fabrikada hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayın yaşandığı bölgeye gitti. Atıl durumdaki fabrika içine giren ekipler, içeride 2 kişinin fabrikanın malzemelerini sökmeye çalıştığını tespit etti. Polisleri görünce kaçmaya çalışan şahıslardan 1'i yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan diğer şahsın yakalanması için ise çalışma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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