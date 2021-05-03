Atıl durumdaki otelde bir kişi daha düştü
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Atıl durumdaki otelde bir kişi daha düştü

Atıl durumdaki otelde bir kişi daha düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, uzun süredir atıl durumda olan otel binasından yaklaşık 10 gün içerisinde düşen ikinci kişi ağır yaralandı.

Gaziantep'te, uzun süredir atıl durumda olan otel binasından yaklaşık 10 gün içerisinde düşen ikinci kişi ağır yaralandı. Yaralı, itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir atıl vaziyette olan 11 katlı otelin içinde hurda toplayan Ziya Özçelik (37) dengesini kaybederek birinci kattan zemin kata düştü. Özçelik'in sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Özçelik'in düştüğü alanın karanlık olmasından dolayı itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri ile otelin zemin katına inen ekipler çevredekilerin de yardımıyla Özçelik'i sedye yardımıyla düştüğü yerden çıkarttı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Özçelik ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta aynı otelde hurda toplayan bir kişi düşerek hayatını kaybetmişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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