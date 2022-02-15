Atıl durumdaki otel binasının otopark kısmı çöktü - Haberler
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Atıl durumdaki otel binasının otopark kısmı çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Atıl durumdaki otel binasının otopark kısmı çöktü

Gaziantep'te uzun süredir atıl durumda olan otel binasının otopark kısmı çöktü.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te uzun süredir atıl durumda olan otel binasının otopark kısmı çöktü.

Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir atıl vaziyette olan 11 katlı otelin otopark kısmında çökme yaşandı. Çökme nedeniyle büyük bir obruk oluşurken çökme sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD, İtfaiye, Polis ve Acil Sağlık Görevlileri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Çökme nedeniyle ölü ya da yaralı olmazken otelin çevresi güvenlik amacıyla kapatıldı.

Otel için kararı verilmişti

2008 yılında açıldıktan kısa bir süre sonra kapanan 5 yıldızlı otel hurdacılar tarafından tahribata uğratılmış ve kullanılmaz hale gelmişti. Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehir merkezindeki terk edilmiş binaların valilik kararıyla yıkılacağını söylemişti. Tehlike saçan otelin kısa süre içerisinde yıkılması bekleniyor. - GAZİANTEP

Atıl durumdaki otel binasının otopark kısmı çöktü

Atıl durumdaki otel binasının otopark kısmı çöktü

Atıl durumdaki otel binasının otopark kısmı çöktü

Atıl durumdaki otel binasının otopark kısmı çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şehitkamil, Gaziantep, Otel, 112, 3. Sayfa, Haberler

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