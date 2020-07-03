Atıl durumdaki okul binalarının eğitime kazandırılması için protokol imzalandı
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Atıl durumdaki okul binalarının eğitime kazandırılması için protokol imzalandı

Develi'nin Sindelhöyük ve Şıhlı Mahallelerinde atıl durumda olan okul binalarında kültür, sosyal ve sportif faaliyetler yürütülmesi, binaların yeniden kullanılabilir hale gelmesi için Develi Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında başkanlık makamında protokol imzalandı.

Atıl durumdaki okul binalarının eğitime kazandırılması için protokol imzalandı
03.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:17

Develi'nin Sindelhöyük ve Şıhlı Mahallelerinde atıl durumda olan okul binalarında kültür, sosyal ve sportif faaliyetler yürütülmesi, binaların yeniden kullanılabilir hale gelmesi için Develi Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında başkanlık makamında protokol imzalandı.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine imkan sağlayacak şekilde tadilat yapılması için hayırsever Develililerin de yardım ve desteklerini talep edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Develililer olarak bizler her daim eğitimin en büyük destekçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İnşallah imzaladığımız bu protokolle hayırsever hemşehrilerimizin de desteğini alarak Sindelhöyük ve Şıhlı Mahallelerimizdeki atıl durumdaki okul binalarımızı yeniden canlandırarak, oraları yeniden daha güzel eğitimlerin verileceği kompleks haline dönüştürmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu hususta özveri ile emek yürüten Milli Eğitim Müdürümüz Murat Toprak'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" açıklamalarında bulundu. Eğitim camiası olarak Cabbar Başkanın her zaman olduğu gibi bu projeye de büyük destek verdiğini belirten Milli Eğitim Müdürü Toprak "Başkanımız her zaman olduğu gibi bu projeye de büyük ilgi gösterdi. İnşallah şimdilik iki mahallemizde başlayacak bu projemizi daha da yaygınlaştırıp tüm atıl durumdaki okul binalarımızı birer eğitim kompleksine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Develimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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