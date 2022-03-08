Atıl durumdaki malzemeler Bingöllü kadınların elinde hayat buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atıl durumdaki malzemeler Bingöllü kadınların elinde hayat buldu

AA - Rıdvan Korkulutaş - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Atıl durumdaki malzemeler Bingöllü kadınların elinde hayat buldu

Bingöl'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda geri dönüşümden elde edilen ürünler sergilendi.

Kursiyerler, usta öğreticilerin desteğiyle evlerdeki cam, plastik, kullanılmayan kumaş gibi atıl malzemeleri tablo, çanta ve süs eşyasına dönüştürdü.

Atıkları yeniden ekonomiye kazandıran kadınlar, düzenlenen sergilerle bu ürünleri satma imkanı buluyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Songül Duzcu, gazetecilere, 10 kursa yapılan ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Özellikle cam seramik kursundaki ürünleri ön plana çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Duzcu, "Bunlar geri dönüşümden elde edilen ürünler. Daha önce evlerde atıl durumda olan ürünleri dönüştürerek çeşitli ürünler ortaya çıkardık. Usta öğreticilerimizin eline sağlık." diye konuştu.

Sergiyi, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Orhan Buğrahan, Abduhaluk Çakan ve Yusuf Tokuş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Şahin, Şube Müdürü Selahattin Akıncı ziyaret etti.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Kültür Sanat

Dünya Kadınlar Günü, Halk Eğitim Merkezi, Bingöl, Mart, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title