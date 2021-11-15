Atıl durumdaki iş merkezinde 17 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Atıl durumdaki iş merkezinde 17 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Atıl durumdaki iş merkezinde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan atıl durumdaki bir iş merkezinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan atıl durumdaki bir iş merkezinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesinde atıl durumdaki bir iş merkezinde yapılan aramada; 17 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış olup konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

Atıl durumdaki iş merkezinde 17 düzensiz göçmen yakalandı

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