Atıl durumdaki araziler tarıma kazandırıldı

Üreten ve tarımsal alanda kendi kendine yetebilen bir ülke olan Türkiye'de girdi maliyetlerindeki anormal artışlar nedeniyle son 10 yılda kayıtlı çiftçi sayısı %50 azaldı. Toprağını işleyemez hale gelen çiftçinin köyleri boşaltması ve asgari ücrete mahkûm olarak kentlere göç etmek zorunda bırakılması, Türkiye'yi tarım alanında dışa bağımlı hale getirdi. Bu göçü terse çevirmek isteyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi,kırsal kalkınma projeleri ile üreticiyi teşvik ediyor. 2021 yılı içerisinde birçok konuda üreticilere destek sağlayan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yalnızca Eskişehirli üreticiye değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticiye dokundu. Yaşanan yangın felaketlerinde Antalya, Adana, Menteşe ve Milas'a yulaf balyaları gönderen Büyükşehir Belediyesi, kendi tarlalarında hasadını yaptığı yulaflardan elde edilen 40 tona yakın taneyi, Ziraat Odaları iş birliği ile Odunpazarı, Tepebaşı ve Alpulu üreticilerle buluşturdu.

Belediye Meclisi'nin almış olduğu karar kapsamında atıl durumda bulunan arazilerin tarıma kazandırılması için ilçe belediyeleri ile protokol gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Alpu, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar'da atıl durumlardaki arazilerde üretim yapıldı. Kendisine ait 400 bin metrekare araziye de gelecek yıl için arpa, yulaf, yonca ve macar fiği eken Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da üreticileri bu alanda desteklemeye devam edecek. Üreticiyi kendilerine gelir getirici yeni ürünlerle de tanıştırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Karahüyük Mahallesi'nde mor patates ekimi gerçekleştirdi.

İpek Böcekçiliği Projesi Türkiye'ye örnek oluyor

Geçmiş yıllarda Eskişehirli üreticinin önemli gelir kaynaklarından biri olan ancak yanlış tarım politikaları nedeniyle unutulmaya yüz tutmuş ipek böcekçiliği konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında başlattığı bu projeyle üreticilere ek gelir sağlıyor. Bugüne kadar yüz binlerce dut fidanını Eskişehirli üreticilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Antalya ve Ordu Büyükşehir Belediyeleri ile İzmit ve Atakum Belediyelerinin talepleri ile dut fidanlarını bu bölgelerdeki üreticilere de ulaştırdı.

Hayvancılık konusunda da üreticiye destek arttırılıyor

S.S. Bozan Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılan "Damızlık Manda Desteği Verilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında daha önce Bozan'a manda desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, Seyitgazi ve Alpu Belediyeleri işbirliğiyle küçükbaş hayvancılık konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. İki ilçede 500 küçükbaş hayvan ile çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi hayvan sayısını da kısa sürede 1000'in üzerine çıkardı. Belirli bir süre sonra hayvanların küçük üreticilere verileceğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu çalışma sayesinde kırsalda küçükbaş hayvan sayısının da arttırılmasını planladıklarını belirttiler.

Projelerde kadınlara pozitif ayrımcılık tanınıyor

Kırsalda üreten kadınların sayısını arttırmak amacıyla projelerde üretici kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu kapsamda bu yıl ilk kez kadın üreticilere kovan ve arıcılık ekipmanı dağıtıldığını belirttiler. 41 kadının bu destekten faydalandığını belirten yetkililer, verimlilik ölçümü yapıldıktan sonra imkanlar ölçüsünde bu desteğin önümüzdeki yıl da gerçekleştirilebileceğini ifade ettiler.

"Üreticimiz dertlenmesin, biz varız!"

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin başında çiftçinin geldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 yılındaki kırsal kalkınma çalışmalarını değerlendirdi. Büyükerşen "Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu darboğazdan kurtulmasının en kolay yolu üretmektir. Üretemediğimiz için her alanda dışa bağımlı hale gelen ülkemiz döviz kurlarındaki büyük artışlar sonucu önemli yaralar almaktadır. Bu kapsamda kırsal kalkınmaya büyük önem veriyor, üreticilerimizi imkanlarımız ölçüsünde desteklemeye çalışıyoruz. Atıl arazilerin tarıma kazandırılması başta olmak üzere dut fidanı dağıtımı, yem desteği, ekipman desteği, canlı hayvan desteği gibi birçok alanda çalışmalarımız var. Halk Süt ve Halk Yumurta gibi projelerimizle hem üreticiyi destekliyor hem de hemşerilerimizin temel tüketim maddelerine ekonomik olarak ulaşmalarını sağlıyoruz. Mihalıççık'ta bulunan Kurutma Tesisimizde hem kadın istihdamına destek oluyor, hem de ürünlerin katma değer kazanmasına katkı sunuyoruz. Üretici Marketlerimiz sayesinde kooperatifçiliğe önemli katkılar sağlarken, vatandaşlarımızın da temel tüketim maddelerine erişimini kolaylaştırıyoruz. Evet, biliyorum üreticimiz zorda, üretemiyor hatta en üzücü olanı üretmek istemiyor. Ama dertlenmesin, biz varız! İmkanlarımız ölçüsünde Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız çatısı altında diğer birimlerimizin de destekleriyle çiftçimizi desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

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