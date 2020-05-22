HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Atıl durumda olan kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu

Atıl durumda olan kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Şırnak Üniversitesi'nin atıl durumunda olan kömürlüğü düzenlenerek tekstil atölyesine çevrildi İlk etapta 500 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil atölyesinin, önümüzdeki günlerde büyütülerek 5 bin kişiye iş kapısı olması...

22.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:31

Atıl durumda olan kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu

Şırnak Üniversitesi'nin atıl durumunda olan kömürlüğü düzenlenerek tekstil atölyesine çevrildi

İlk etapta 500 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil atölyesinin, önümüzdeki günlerde büyütülerek 5 bin kişiye iş kapısı olması hedefleniyor

ŞIRNAK - Şırnak Üniversitesinin atıl durumda olan kömürlüğü, 500 kişiye ekmek kapısı oldu. Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Üniversitesi ve Iskur Tekstil işbirliği ile kurulan tekstil atölyesinde ilk etapta 500 Şırnaklı genç istihdam edilecek. Önümüzdeki dönemlerde sayının 5 bine çıkarılması hedefleniyor.

Şırnak'ta gerçekleştirilen sempozyum ve çalıştayların ardından kentin en önemli sorunun işsizlik olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçen Şırnak Üniversitesi, atıl durumda olan kömürlüğün değerlendirilmesi için proje hazırlattı. Atıl durumda bulunan depo, roket tutucu tel atölyesine çevrildi. Atıl durumda olan bazı depolar da mantar üretim tesisi haline getirildi. Daha sonra gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde atıl durumda bulunan kömürlük tekstil atölyesine çevrildi. Önümüzdeki günlerde açılacak olan tekstil atölyesi ilk etapta 500 kişiye ekmek kapısı olacak.

"Burası ekmek kapısı haline gelecek"

Gençler için istihdam kapısı olan kömürlükteki çalışmaları inceleyen Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, 2023 Vizyon Çalıştayını yaptıktan sonra Şırnak'ın en büyük sorunun işsizlik olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Rektör Erkan, "Buna dönük çalışmalar yapmaya başladık. Şırnak Üniversitesinde atıl durumda bulunan alanları nasıl değerlendirebiliriz diye daire başkanlarımızla, hocalarımızla toplantılar yaptık. Bu atıl durumda olan bir depomuzu roket tutucu tel atölyesine çevirdik. Yaklaşık elli işçi burada istihdam edildi. Ondan sonra atıl durumda bulunan bazı depoları mantar üretim tesisine çevirdik. Şırnak'a doğalgaz geldikten sonra bu alanda alt katta bir dönüm, üst katta ise iki dönüm kömürlük alanları değerlendirdik. Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Iskur Tekstil ve Şırnak Üniversitesi işbirliği ile kurmayı planladığımız atıl yerimizi Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın önderliğimde biz tekstil atölyesine çevirme kararı aldık. İnşallah ilk başlangıçta 500 işçi ile başlayacak. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İki ay içerisinde tamamlayıp atölyemiz çalışıyor olacak. Elimizden geldiğince gıda sanayini canlandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Akademik olarak biz gereken desteği veriyoruz" diye konuştu.

"İstihdama hep beraber katkı sunacağız"

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de kentin en büyük probleminin istihdam sorunu olduğunu ifade etti. Geliş, "Çok olumsuzluklar yaşadık. Bu güzel hizmetlerle beraber istihdama da hep beraber katkı sunacağımıza inanıyoruz. Şırnak'a doğalgazın gelmesiyle beraber Şırnak Üniversitesinde bir kazan dairesini tekstil atölyesine dönüştürmesinde girişimler yaptık. Bu konuda Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan çok samimi ve sıcak diyaloğundan dolayı buraya berber bir el attık. Ben bu konuda YÖK Başkanımız Yekta Saraç'a da ilimizin sorunlarını, kültürünü ve toplumla bütünleşen Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan'ı Şırnak üniversitesine atadığı için ben şahsım, kurumum ve memleketim adına teşekkür ediyorum. Biz burada bir tekstil atölyesine öncülük yapıyoruz. Kahramanmaraş Iskur Tekstil firmasının da bu konuda ciddi, bölgenin sorunlarını bilip, sosyal çalışma kapsamında buraya el attılar. İlk etapta 500 kişinin tekstil atölyesinde çalışacağı, bu konuda bizde de çok büyük bir heyecan oluştu. Bu konuyu Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan'a ve emeği geçen her kese teşekkür ediyorum. Gençlerimiz gerçekten son derece çalışmak istiyorlar ama çalışma alanları olmadığından bu konuda noksanlıklar yaşanıyor. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak bunu köprü görevini görüp, en kısa zamanda Rektörümüzün bize tahsis ettiği yer ile bu işi hayata geçirip, gençlerimizin orada alın teri ile çalışma yapacaklar" diye konuştu.

"Allah böyle insanları ülkemizde çoğaltsın"

Şırnak Üniversitesi hakkında çıkan haberlere de tepki gösteren Geliş, "O dönemler de bizim çok değer verdiğimiz ilimizin bütün sorunlarıyla ilgilenen, gençlerimizin ailevi sorunlarına kadar çözüm üreten Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan hakkında yapılan dedikodular, olumsuzlukları yapanları Allah'a havale ediyoruz. Herkes işine baksın. Rektörümüzle, hemşehrimiz olduğundan dolayı da gurur duyuyoruz. Allah yardımcısı olsun. Şırnak'ın bütün sivil toplum örgütleri rektörümüzün yanındayız ve emrindeyiz. Bu güzel hizmetleri yaptığından dolayı kendisine ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Allah böyle güzel insanları ülkemizde, bölgemizde, memleketimizde çoğaltsın" şeklinde konuştu.

Atıl durumda olan kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Ekonomi
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Ekonomi
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Ekonomi
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Ekonomi
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Ekonomi
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı Ekonomi
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin...
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Gülçin Ergül Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Atıl durumda olan kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 10:31:49. #1.14#
title