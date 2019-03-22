Atıl Bina Üniversiteye Kazandırıldı

Sivas'ta 2006 yılında temeli atılan, kaba inşaatı tamamlanan ancak yıllardır atıl vaziyette bekleyen bina, düzenlenen protokolle Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine devredildi.



Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, oda binasında düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün Sivas için tarihi günlerden birini daha yaşıyoruz." dedi.

Fuar Kongre Merkezi olarak yapımına başlanan binanın ve alanın devri için protokol imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Eken, "Üniversite sanayi iş birliği protokolünü imzalayacağız.

Uzun yıllar atıl durumda kalan bu alanın, odamızın geçmiş dönemdeki yöneticileri tarafından TOBB ETÜ'ye devredilmesi konusunda önemli çalışmalar yapmıştı. Ancak yapılan girişimler, YÖK kararıyla sonuçsuz kaldı." ifadelerini kullandı.

Alanın Sivas'a kazandırılması için TSO olarak bugüne kadar yaklaşık 6 milyon lira harcadıklarını aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, binalar ve alanın kendilerine tahsis edilmesi için odamıza talepte bulunmuştu. Bu talep üzerine Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz ile yaptığımız değerlendirmede, eğitime her zaman destek veren bir sivil toplum kuruluşu olarak, ikinci üniversitemizin Sivas'a kazandırılması için fuar alanı yerinin devredilmesine karar verdik. Yıllardır çeşitli nedenlerle yapılamayan TOBB ETÜ fakülteleri yerine Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin odamızın katkılarıyla yapılacak olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bugün yapacağımız protokol devri de bu hayırlı işin ilk adımı olacak. Üniversite hayata geçtiğinde bilim ve sanayinin gelişmesine önemli hizmetler sunacak, ilimiz ve ülkemizin dünyada söz sahibi olmasını sağlayacak. Bu protokol şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun."

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise böylesine önemli bir protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yapılan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA