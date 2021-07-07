Atıl alanlarda renkli değişim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesinde 4 yeni noktada kaya bahçesi çalışması yaptı.

Atıl durumda bulunan alanlarda doğal taş ve kurak iklime dayalı rengârenk çiçeklerle yapılan peyzaj çalışması, vatandaşların da beğenisini topladı.

Dev peyzaj uygulamalarıyla kentte yeşil dokuyu arttıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda bulunan küçük alanları da, kaya bahçeleriyle renklendiriyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Tarzan Bulvarı, 19 Mayıs Bulvarı, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Birlik Caddesi'nin köşe noktalarda yer alan atıl alanlarda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı kaya bahçesi çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, şehrimize bir yandan yeni yeşil alanlardan kazandırırken bir yandan da küçük atıl alanları kaya bahçeleriyle süslüyoruz. Bu kapsamda Yunusemre ilçemizde 4 noktada yeni kaya bahçesi uygulaması gerçekleştirdik.Doğal taşların yanı sıra, kurak iklime dayalı rengârenk çiçeklerle süslenen kaya bahçemizden, vatandaşlarımızdan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bu anlamda tamamladığımız 4 yeni kaya bahçesiyle birlikte, ilimizde yapımını tamamladığımız kaya bahçelerinin sayıları 15 oldu. Öte yandan kaya bahçeleri vatandaşlarımızın yanı sıra, çevre illerin de dikkati çekiyor. Bu konuda ilgili kurumlar bizlerle temasa geçerek, görüş alış verişinde bulunuyor" dedi.

Kaynak: Bültenler