Atıl alanlarda renkli değişim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atıl alanlarda renkli değişim

Atıl alanlarda renkli değişim
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesinde 4 yeni noktada kaya bahçesi çalışması yaptı.

Atıl durumda bulunan alanlarda doğal taş ve kurak iklime dayalı rengârenk çiçeklerle yapılan peyzaj çalışması, vatandaşların da beğenisini topladı.

Dev peyzaj uygulamalarıyla kentte yeşil dokuyu arttıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda bulunan küçük alanları da, kaya bahçeleriyle renklendiriyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Tarzan Bulvarı, 19 Mayıs Bulvarı, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Birlik Caddesi'nin köşe noktalarda yer alan atıl alanlarda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı kaya bahçesi çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, şehrimize bir yandan yeni yeşil alanlardan kazandırırken bir yandan da küçük atıl alanları kaya bahçeleriyle süslüyoruz. Bu kapsamda Yunusemre ilçemizde 4 noktada yeni kaya bahçesi uygulaması gerçekleştirdik.Doğal taşların yanı sıra, kurak iklime dayalı rengârenk çiçeklerle süslenen kaya bahçemizden, vatandaşlarımızdan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bu anlamda tamamladığımız 4 yeni kaya bahçesiyle birlikte, ilimizde yapımını tamamladığımız kaya bahçelerinin sayıları 15 oldu. Öte yandan kaya bahçeleri vatandaşlarımızın yanı sıra, çevre illerin de dikkati çekiyor. Bu konuda ilgili kurumlar bizlerle temasa geçerek, görüş alış verişinde bulunuyor" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Şeyma Subaşı Müslüm Gürses İbrahim Selim
Spor Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atıl alanlarda renkli değişim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 13:40:59. #1.14#

title