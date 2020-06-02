Atıl alanlar Melen Botanik Vadisi projesiyle ekonomiye kazandırılıyor
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Atıl alanlar Melen Botanik Vadisi projesiyle ekonomiye kazandırılıyor

Sakarya'nın Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerini kapsayan Melen İsale Hattı üzerinde kurulan Melen Botanik Vadisi projesiyle atıl alanlar ekonomiye kazandırılıyor.

Atıl alanlar Melen Botanik Vadisi projesiyle ekonomiye kazandırılıyor
02.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:26

Sakarya'nın Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerini kapsayan Melen İsale Hattı üzerinde kurulan Melen Botanik Vadisi projesiyle atıl alanlar ekonomiye kazandırılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerini kapsayan Melen İsale Hattı üzerinde Melen Botanik Vadisi kurulduğu belirtti.

Melen Botanik Vadisi'nde incelemelerde bulunduğunu aktaran Yüce, "78 kilometre uzunluğa sahip Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerimizin sınırlarında yer alan Melen Botanik Vadimizde biberiye, lavanta ve ıhlamur dikimlerimizi gerçekleştirdik. Atıl bir vaziyette olan bu alanı hem ekonomiye kazandırıyoruz hem de estetik bir görünüme kavuşturuyoruz. Atıl vaziyette olan 4 bin dekar alan cennet vadisine dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Verimli topraklardan da en iyi şekilde istifade edildiğini vurgulayan Yüce, 3 ilçeyi de kapsayan Melen Botanik Vadisi ile ülkede örnek bir çalışmanın hayata geçirildiğini kaydetti.

Vadinin güvenliğini sağlayacak atlı ekipler için yeni bir alan inşa edildiğini anlatan Yüce, şu değerlendirmede bulundu:

"Her 10 kilometrede bir arı kovanlarımız olacak. Böylelikle organik bal üretimini sağlamış olacağız. Ektiğimiz bitkilerin yanı sıra tıbbi açıdan önemli olan bitkileri de yetiştirmek adına Orman Bölge Müdürlüğümüz ile ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra kozmetik sanayiye de katkı sunacağız. Buradaki merkezde kozmetik sanayide kullanılmak üzere esansiyel yağlar çıkartacağız. İnsan sağlığına katkı ve takviye olacak çalışmaları da yine bu alanda gerçekleştireceğiz."

Yüce, hem turizm potansiyeline katkı sağlayacaklarını hem de üniversite iş birlikleriyle öğrencilere de burada imkanlar sunacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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