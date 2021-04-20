Atıl alan peyzaj uygulamasıyla can bulacak
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Atıl alan peyzaj uygulamasıyla can bulacak

Atıl alan peyzaj uygulamasıyla can bulacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunusemre ilçesinde Karaçay Deresi'nin üst kısmında yer alan 20 bin metrekarelik alanda peyzaj uygulamasına başladı.

Atıl ve bakımsız durumda olan alanın, peyzaj uygulamasıyla can bulacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Kentteki yeşil alanların özenle bakımını gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi bir yandan da kente yeni yeşil alanlar kazandırıyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesinde Karaçay Deresi'nin üst kısmında yer alan 20 bin metrekarelik alanda çalışma başlatan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, mevcut alanı yepyeni bir görünüme kavuşturacak. Atıl ve bakımsız durum olan alanda ilk etapta tesviye çalışması yürütülürken, çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte takip etti.

Çalışmalar hakkında bilgi verdi

Yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Yaklaşık 20 bin metrekarelik bu alan atıl bir durumdaydı, molozlar bulunuyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla başladığımız çalışmamızda, ilk etapta tesviye çalışması gerçekleştiriyoruz. Ardından, burada bahçe toprağı çekeceğiz. Çim tohum ekimi ve ağaçlandırma çalışmasıyla Manisa'mıza güzel bir peyzaj alanı daha kazandırmış olacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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