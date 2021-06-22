Atıl Alan Işıl Işıl Bir Görünüme Kavuştu
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Atıl Alan Işıl Işıl Bir Görünüme Kavuştu

Atıl Alan Işıl Işıl Bir Görünüme Kavuştu
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Tekstilciler Sitesi içerisinde yer alan 5774 sokakta bulunan atıl alanda gerçekleştirdiği çalışmalar tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Tekstilciler Sitesi içerisinde yer alan 5774 sokakta bulunan atıl alanda gerçekleştirdiği çalışmalar tamamlandı. Yürütülen çalışmaların ardından 150'den fazla ağacın dikildiği ve çim ekiminin yapıldığı alanda son olarak Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca aydınlatma çalışması yapıldı. Işıl Işıl bir görünüm kazanan alan vatandaşların da beğenisini topladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde daha güzel bir Manisa oluşturulması için yoğun çaba sarf eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde atıl durumda bulunan alanları Manisalıların kullanımına kazandırmaya devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Tekstilciler Sitesi içerisinde yer alan 5774 sokakta bulunan atıl alan da Manisa'ya kazandırıldı. Yürütülen çalışmalarla 150'den fazla ağacın dikildiği ve çim ekiminin yapıldığı yaklaşık 6 bin metrekarelik alanın son olarak ise aydınlatması sağlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların sonunda, atıl alan ışıl ışıl bir görünüm kazanarak Manisalıların kullanımına sunuldu. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarla atıl alanın Manisa'ya kazandırıldığını dile getiren Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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