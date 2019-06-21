Atıktan Sanata Projesi tanıtıldı - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Ekonomik Destek Programı (SED) kapsamında 128 bin çocuğun öz ailesiyle birlikte yaşamasını sağladıklarını bildirdi.

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen, "Sıfır Atık Projesi"nden ilham alınan "Atıktan Sanata" (ARTWİST) adlı projenin İstanbul Havalimanı'ndaki tanıtımına katıldı.

Bakan Selçuk, projenin bugün sanatla farklı bir anlam kazandığını, projeyle, sanatın farklı formlarda hayata kattığı zenginlikleri görme fırsatı elde ettiklerini söyledi.

Sanatçının iyilik, sevgi ve merhametle değdiği bir nesneyi ondaki gerçeği görerek, özüne dokunarak, sanat ve estetikle buluşturduğunu ifade eden Selçuk, "Bizim atık olarak nitelendirdiğimiz materyallerde ne çok güzelliğin saklı olduğunu onların sayesinde görüyoruz. Bu güzellikleri ortaya çıkartarak, toplumun hizmetine sundukları için değerli sanatçılarımıza bilhassa teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Selçuk, bu müzayedede elde edilecek gelirlerin, Çocuk Destek Merkezlerine (ÇODEM) bağışlanmasının ayrıca gurur vesilesi olduğunu, çocukların herkesin ortak değeri olduğunu belirtti.

"Geleceğimize yönelik sağlam bir yatırım yapmak istiyorsak kuşkusuz bu çocuklarımız üzerinden olacak." diyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak çocuklarımıza hizmet verdiğimiz tüm kuruluşlarımızda çocuk evleri gibi ev tipi bakım modeline geçiş sürecimizi hamdolsun tamamladık. Kuruluş bakımımızda 15 bine yakın çocuğumuza hizmet veriyoruz. Artık çocuklarımız ne mutlu ki, aile ortamını aratmayan evlerimizde hizmet alıyorlar. Tüm çocuklarınızı evlatlarımız olarak gördük ve görmeye devam ediyoruz. Kuruluş bakımına almadan önce ekonomik ve sosyal kısıtları olan çocuklarımızı aile yanında destek olmayı önemsiyoruz. Sosyal Ekonomik Destek Programı (SED) kapsamında 128 bin çocuğumuzun öz ailesiyle birlikte yaşamasını sağlamaktayız. Yine Hanımefendinin destekleriyle 'Koruyucu Aile' uygulamasıyla 5 bin 500 aile yanında 7 bine yakın çocuğumuza bakılmakta. Bir başka çalışmamız olan evlat edindirme hizmetinden ise şimdiye kadar 17 bine yakın çocuğumuzu yararlandırdık. Çocuk Destek Merkezlerimiz, madde bağımlılığıyla mücadele başta olmak üzere suça sürüklenen çocuklarımızın rehabilite edildiği, topluma kazandırıldığı bir kuruluşumuz. Burada çocuklarımızın temel gereksinimlerini karşılayıp; duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına çözüm olmaya gayret etmekteyiz."

Altmış dört ÇODEM'e yakın zamanda 17'sini daha ekleyeceklerini kaydeden Selçuk, bugün müzayedesi yapılacak eserlerden elde edilen gelirlerin bu merkezlerdeki çocuklara gelecek olacağını belirtti.

Selçuk, bu tür hizmetlerin, bağışçılar ve gönüllüler eliyle desteklenmesinin hayati öneme sahip olduğunu dile getirerek, "İnşallah bu bağışlarla sadece bugünümüze değil geleceğimize de dokunuşlar yapmaktayız. Çocuklarımızın geleceğine ve rehabilitasyonuna katkı sunan tüm gönüllülerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Başta çocuk hizmetlerinde olsun, çevre bilincinde olsun, anne şefkatiyle çocuklarımızdan desteklerini esirgemeyen saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ise İstanbul Havalimanı'nın eskiden atıl bir durumda bulunan bir araziyken şu an Türk Hava Yolları ve diğer paydaşlarla bir ekonomik cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

Samsunlu, bu araziyi ülkenin geleceği için dönüştürdüklerini kaydederek, "Projenin ilk gününden itibaren yapılan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi sonucunda, uluslararası standartlarda Çevre ve Sosyal Yönetim İzleme Planımızı ve Biyoçeşitlilik Aksiyon Planımızı hazırladık. Tüm çalışmalarımızı çevresel ve sosyal etkilerimizi en aza indirgeyecek şekilde planladık. Bu aksiyon planında belirlemiş olduğumuz Ekoloji Yönetimi faaliyetlerimize ve izleme çalışmalarımıza işletme döneminde de kesintisiz devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

-"100 ton atıktan toplam 39 eser ortaya çıkarıldı"

İGA olarak 2016-2017 yılları arasında uluslararası benzer havalimanlarındaki atık yönetim sistemlerini inceleyerek detaylı bir atık yönetimi planı hazırladıklarının altını çizen Samsunlu, şunları söyledi.

"Bu çalışmalarla yetinmeyip çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürütülen önemli projelerimizden biri olan, bugün burada lansmanını yaptığımız 'Atıktan Sanata Projesini hayata geçirdik. Atıktan Sanata Projesi'yle birçok farklı kategoride sanatçılar ve akademisyenlerle çalışılarak, 'çiçek', 'moda', 'heykel' ve 'kullanılabilir ürün' olarak eserler ürettiler. Şubat ayında başlattığımız ve bugün galasını yaptığımız bu süreçte 8 üniversitemizden yaklaşık 800 üniversite öğrencisi, komşu mahallelerde yaşayan 40 kadın ve çocuk, sanatçı ve kanaat önderlerinden oluşan toplam 31 kişi ile birlikte toplam 34 atölye çalışması yapıldı. Atölye çalışmaları sonucunda 100 ton atıktan toplam 39 eser ortaya çıkarıldı. Elinizde olan müzayede kataloğumuzda bu süreçte ortaya çıkan 39 eserlerimizi görebilirsiniz. Yüz ton atığın ileri dönüşümünden bu eserleri ortaya çıkardık."

Kaynak: AA