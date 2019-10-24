"Atıktan enerjide 10 milyar dolarlık potansiyel var"

24.10.2019 11:16

Mimsan Grup Üst Yöneticisi Hacı Ahmet İlhan, Türkiye'nin atıktan enerji elde edilmesinde 10 milyar dolarlık potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'deki atıkların yaklaşık yüzde 5'i değerlendiriliyor, bu oranı yükseltirsek ekonomiye ciddi katkı sağlarız." dedi.

İlhan, AA muhabirine, Türkiye'de toplanan atık miktarını ve atık yönetimiyle ilgili çalışmaları kayıt altına almak için Sıfır Atık Bilgi Sistemi'nin devreye girdiğini ifade etti.

Atık yönetiminin bir eylem planı bulunduğunu ve zorluklarına rağmen Türkiye'ye "çağ atlatacak" yasal bir vizyon içerdiğini vurgulayan İlhan, söz konusu sistemle, hayvancılık ve tarım gibi faaliyetlerden elde edilen atıkların değerlendirilmesinin sağlanacağını anlattı.

İlhan, bu kapsamda, sürdürülebilir kaynaklardan enerji elde edilmesi, çevrenin korunması konularının gelişmiş ülkelerle eş zamanlı takip edilebileceğini söyledi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde faaliyet gösterdiklerini, Malatya'da ise atıktan elektrik üretimi konusunda yatırımcı olarak rol üstlendiklerini kaydeden İlhan, şöyle devam etti:

"Mimsan Grup olarak atıkların değerlendirilmesi, elektrik üretimi ve sıfır atık hedeflerini içeren yönetmeliğin gerektirdiği teknolojileri uygulamaya varız. Bu çerçevede, hidrokarbon bileşenlerini başarıyla, verimli ve çevreci şekilde yakabiliyoruz. Ağaç atıklarını, mısırı, ayçiçeği saplarını, ayçiçeği kabuklarını, fabrika atıklarını çevreci şartlarda yakıyoruz, ortaya çıkan enerjiden elektrik üretebiliyoruz. Bunu, konut ısıtmasında, evsel ısınmalarda, okul, hastane ve yurtların ısıtılmasında da kullanılabiliyoruz. Anız atıklarını değerlendiriyoruz, yakılmasına engel oluyoruz. Tarım alanlarında ekosisteme zarar veren aktiviteleri dolaylı olarak engellemiş oluyoruz. Türkiye'de atıktan enerji elde edilmesinde 10 milyar dolarlık potansiyel bulunuyor. Atıkların yaklaşık yüzde 5'i değerlendiriliyor, bu oranı yükseltirsek ekonomiye ciddi katkı sağlarız. Bu sektörde iş gücünü artırabiliriz. Milyarlarca liranın atıklarla kaybolmasına izin vermeyeceğiz."

"Atık yönetiminde sınıflandırma önemli"

İlhan, atıkların farklı alanlarda değerlendirilmesinden önce sıkı bir ayrıştırma işleminden geçirildiğini belirterek, çevre açısından tehlike arz eden atıkların yakılması için gazlaştırma tesisleri kurduklarını, onları karbon gazına dönüştüren bir reaktör oluşturduklarını anlattı.

Gaz fazına dönüştürülen atıkların yanında, yanamayacak ama çürümesi gereken materyaller de olduğuna işaret eden İlhan, "Gıda türündeki atıkları yakmaya kalktığınızda bir enerji değeri olmuyor ancak bunları çürüttüğünüzde oluşan hidrokarbon bileşenlerini metan gazı fazında enerji olarak kazanıyorsunuz. Bununla birlikte biyogazları da enerjiye dönüştürüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu işlemler sonunda çıkan ısının da öğrenci yurtları gibi toplu konaklama yerlerinde ısı takviyesine imkan sağladığını aktaran İlhan, atıkların her aşamada verimli şekilde değerlendirildiğini dile getirdi.

Malatya merkezli Mimsan Grup, akışkan yataklı buhar kazanı, biokütle kazanı, kat kaloriferi ve kalorifer kazanı üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Malatya, Çorum, Zonguldak, Adana, Afyon illerine hizmet sağlayan şirket, 2020'ye kadar Trabzon, Samsun ve Bolu'da şehir çöpünden elektrik elde edilmesine yönelik tesis yatırımlarını bitirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA