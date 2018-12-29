Atıkların Kirlettiği Mert Irmağı, Alarm Veriyor

SAMSUN'da, İlkadım ve Canik ilçelerinin sınırında yer alan, şehir merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Mert Irmağı, atıklar nedeniyle kirli ve çevreye kötü koku yayıyor. Yüzeyinde biriken çöpler ve bazı işletmelerin atıklarının bırakıldığı ırmak, çevre sakinlerini rahatsız ediyor.

İlkadım ve Canik ilçelerinin sınırında yer alan ve şehir merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Mert Irmağı, atıklar nedeniyle oluşan kirli görüntüsü ve çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle alarm veriyor. Irmağın şehir içerisinden geçtiği 3.5 kilometrelik bölümünde gözle görülür oluşan kirliliğe karşı önlem alınması isteniyor.

'KOKUDAN BURADA DURMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ, Mert Irmağı'nın Karadeniz'e döküldüğü noktanın doğal güzelliğe sahip olduğunu belirterek ırmağa kanalizasyon atıklarının bırakıldığını belirterek, "Hiçbir önlem alınmadan ırmağın çevresel atıklarla kirletildiğini görüyoruz. Rüzgarın ters estiği bir yer ve yaz günlerinde burada kokudan durmak mümkün değil. Kesintisiz olarak bu şehir, 20 yıldır aynı anlayış ve aynı ekiple yönetiliyor. Mert Irmağı'nın sağ ve solunda çevresel düzenlemelerin yapılmamış olmaması üzücü. Onu da bir kanara koyalım; kent için ciddi bir çevre sağlığı sorunu oluşturan bu atık yönteminin çözülmemesi çok vahim bir durum. Samsun'a yakışmıyor" dedi.

'KENTİN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ'

Irmakta oluşan kirlilikten rahatsız olduklarını da ifade eden Özdağ, "Biz bunun kentin en önemli sorunlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce denize döküldüğü noktada hiç olmazsa 3,5 kilometre içeriye doğru olan noktada yerleşimin yoğun olduğu yerde, Samsun'a yakışır bir çevre düzenleme yapılması gerekiyor. Rekreasyon alanları ve çevresel düzenlemeler ile ticari bakış açısı ve kaygı taşımadan kamusal bir bakış açısıyla nehrimizin bize ve kentimize kazandırılmasını bekliyoruz. Yerel seçimlerde kim seçilecek olursa olsun, kendisinden bunu bekliyoruz. Biz 20 yıldır bunu söylüyoruz ancak söylediklerimiz duyulmadı veya ciddiye alınmadı. Umarım bundan sonra gelecek kişi tarafından ciddiye alınır. Bu konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

Irmakta zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığına dikkat çeken Çevre Mühendisi Cengiz Çam ise, "Burası arıtmada yeterli değil. İnsanların çoğunluğu bu bölgede, şehir merkezinde yaşıyor. Sağlık açısından uygun değil. Yetkililer, şu canım, güzel yerlere daha fazla önem verebilirdi. Burası daha güzel olabilirdi. Sadece köprü yapmakla olmuyor ve o da yetersiz. Buradaki çevre kirliliğinin ve diğer sorunların giderilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) 7'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri Mert Irmağı'nda rutin temizlik ve kontrollerin sürdürüldüğünü belirtti.

- Samsun

Kaynak: DHA