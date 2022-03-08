Atıkları ekonomiye kazandırıp ilk gelirini şehit ailelerine bağışladılar

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kadınlar, atıklardan hazırladığı ürünlerin satışından elde ettiği ilk geliri şehit ve gazi ailelerine bağışladı.

İlçede, Kaymakamlık, Belediye ve Kızıltepe Üreten Kadınlar Kooperatifi tarafından yürütülen "Kızıltepe Kadını El Ele Veriyor, Atık Malzemeyi Dönüştürüyor" Projesi kapsımdan geçen yıl Kızıltepe Atık Dönüşüm Okulu açıldı.

Okulda, eğitmenler eşliğinde kağıttan sepet, saksı ve kapı süsü, kamıştan supla, eski kumaşlardan dokuma ürün ile bebek ve top gibi birbirinden farklı ürünler, süs eşyaları hazırlayan kadınlar geri dönüşüme katkı sunuyor.

Büyük beğeni gören ürünleri satışa da sunan kadınlar, kazandıkları ilk geliri şehit ve gazi çocuklarına hediye etti.

Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın eşi ve Kızıltepe Üreten Kadınlar Kooperatifi Başkanı Dilek Çam, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesine ilçedeki kadınların da yaptıkları üretimle destek sunduğunu söyledi.

Çam, hazırladıkları proje doğrultusunda kurdukları Kızıltepe Atık Dönüşüm Okulunda kadınların atıkları el emekleri ile çeşitli ürünlere dönüştürdüğünü dile getirerek, "Atık kumaş, kağıt, doğadan topladığımız kamışlar gibi aklınıza gelebilecek her şeyi değerlendiriyoruz." dedi.

"Atıkları geri dönüştürerek çocukları sevindiriyoruz"

Okulda gönüllü olarak 4 usta öğreticinin görev yaptığını, 6 kadının üretime katıldığını belirten Çam, ürünlerin tamamının el emeği göz nuru ile hazırlandığını aktardı.

Çam, ilk geliri öncelikle şehit çocuklarına götürdüklerini ifade ederek, "Onlara ayrıca yaptığımız toplardan ve bebeklerden hediye ettik. Çok mutlu oldular. İlk desteğimiz şehit çocuklarına oldu. Bundan sonra da dezavantajlı kadın ve çocuklarımıza katkı sağlamak istiyoruz. Projemiz amacına ulaştığı için çok mutluyuz." diye konuştu.

Okulda üretim yapan kadınlardan Ayten Taşdemir de, atıkları birbirinden güzel ürünlere dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." diyen Taşdemir, büyük bir zevkle ve şevkle çalıştıklarını aktardı.

Esra Kılınç ise çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Atıkları geri dönüştürerek çocukları sevindiriyoruz. Çocuklar sevinince bizler de seviniyoruz." ifadelerini kullandı.