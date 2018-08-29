Atıklardan Yılda 5 Milyar Dolarlık Elektrik Üretilebilir"

Malatya'da şehir çöpünden enerji elde eden santral kuran ve Afyon'da yeni bir atıktan enerji santrali kurmaya hazırlanan Mimsan Grup CEO'su Ahmet İlhan, Türkiye'de yılda 200 milyon ton atık ortaya çıktığını söyledi. Bu atıkların 5 milyar dolarlık katma değer üreteceğine dikkat çeken İlhan, "Cari açığın azaltılmasına ciddi katkılar yapacaktır" dedi.

Mimsan Grup Türkiye'nin şehir çöpünden termik yöntemle enerji üreten ilk santralini "Yap-işlet devret" modeliyle Malatya'da kurdu. Mimsan'ın kurduğu santralle yaklaşık 40 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak. Türkiye'de belediyeler çöp bertarafında genellikle vahşi depolama yöntemini kullanıyorlar. Bazı şehirlerde, çöpten çıkan metan gazından enerji üretilirken Mimsan, Malatya'da evsel atıkları yakarak enerji elde ediyor. Malatya'daki santral, bu niteliğiyle Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Mimsan, Malatya'daki santralin yanı sıra Afyon'da da atıktan enerji elde edecek yeni bir biyokütle enerji tesisi kurmaya da hazırlanıyor. Mimsan Grup CEO'su Hacı Ahmet İlhan, tamamlandığında 25 MW kurulu güce sahip olacak santralin, biyokütle yakmada Türkiye'nin en büyüğü unvanını kazanacağını belirtiyor.

Biyokütle enerjisinin yerli ve milli bir kaynak olduğu için cari açık sorunun azaltılmasına da ciddi katkılar yapacağına dikkat çeken Hacı Ahmet İlhan, Türkiye'nin atıktan elektrik enerjisinde 5 milyar dolarlık potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. İlhan, bu konuda şunları söylüyor: "Ülkemizde yılda 200 milyon ton atık ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Bu rakamın tamamının enerji olarak değerlendirilmesi durumunda üretilecek elektriğin yılda 100 milyar kWh'ye ulaşacağı hesaplanıyor. Orta vadede bu atığın yaklaşık yarısının değerlendirmeye alınabileceğini düşünsek bile, atıktan yılda 5 milyar dolarlık katma değer elde etmenin mümkün olabileceğini görebiliyoruz."