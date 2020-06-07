Atıklardan yaptıkları kıyafetleri giyip sahildeki çöpleri topladılar
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Atıklardan yaptıkları kıyafetleri giyip sahildeki çöpleri topladılar

Samsun'da bir grup genç, çevre kirliliğine dikkati çekmek için atıklardan yaptıkları kıyafetleri giyerek sahilde temizlik yaptı.

07.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:25

Samsun'da bir grup genç, çevre kirliliğine dikkati çekmek için atıklardan yaptıkları kıyafetleri giyerek sahilde temizlik yaptı.

CHP Atakum Gençlik Kolları üyeleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, çevre kirliliğine dikkati çekti.

Atık poşetlerden yaptıkları kıyafetleri giyen, maske ve eldiven takan üyeler, sahil boyunca çöp topladı.

CHP Atakum Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarıkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem çevreye hem de çevre temizliğine harcanan emeğe karşı farkındalık oluşmak istediklerini söyledi.

"İnsanları çevreye karşı bilinçlendirmek için topladığımız çöplerden kıyafet yaptık." diyen Sarıkaş, "Atakum sahilinde çevreye atılan çöpleri topladık. Çevreyi temizlemek için belediye çalışanları epey emek harcıyor. Burada çevreyi temizlemek için çalışanların da emeklerine saygı gösterilmesi gerektiğine de dikkat çekmek istedik." ifadesini kullandı.

Vatandaşlar ise yapılan etkinliğin önemli olduğunu, insanların çevre konusunda daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Atıklardan yaptıkları kıyafetleri giyip sahildeki çöpleri topladılar

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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