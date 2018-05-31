Atıklardan Ekonomiye 20 Milyon Liralık Katkı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mekanik Geri Dönüşüm Ön Ayrıştırma Tesisi'nde yılda 13 bin 680 ton katı atık ekonomiye kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, israfın önlenmesi ve atık oluşumunun minimize edilmesi amacıyla ülke genelinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamu kurumlarında da uygulanıyor.

Milli ekonomiye büyük zarar veren israf konusunda farkındalık ortaya koyan proje, israfın önlenmesini ve katı atıkların evlerde en aza indirilmesini amaçlıyor.

Atıkların toprağı, suyu ve havayı kirleterek canlılara zarar verdiğine dikkat çeken projeyle toplumda sıfır atık kültürünün yerleşmesi hedefleniyor.

Sıfır Atık Projesi'ni Samsun'da yaygınlaştırmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, israfın önlenmesi ve evsel atıkların azaltılması konusunda toplumu bilgilendiriyor.

Bunun yanında Yukarı Avdan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda Mekanik Geri Dönüşüm Ön Ayrıştırma Tesisi'ni kuran Büyükşehir Belediyesi, kentte hem işsizliğin azaltılmasına hem de geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sağlıyor.

Yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla hizmet veren tesiste tamamı yöre halkından seçilen 110'u kadın olmak üzere 150 işçi çalışıyor. 24 saat aktif olan tesiste atıklar, tekrar değerlendirilmek üzere ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Tesiste yılda 13 bin 680 ton evsel katı atık ayrıştırıp işleniyor. Mekanik Geri Dönüşüm Ön Ayrıştırma Tesisinin ekonomiye katkısı ise yılda yaklaşık 20 milyon liraya ulaştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Figen Akın, düzenli atık depolama sahasının ömrünün uzamasına da katkı sağlayan tesisin başarıyla hizmet verdiğini anlattı.

Tesiste çalışan işçilerin devletin sunduğu tüm sosyal haklara sahip olduklarının altını çizen Akın, işleyişin kent ve ülke ekonomisi açısından büyük fayda sağladığına dikkati çekti.

Geri dönüşüm sayesinde israfın önüne geçerek ağaçların, minerallerin ve su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunduklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm, atık maddelerin ve çöplerin taşınması veya depolanması gibi problemlerin ortadan kalkmasını, ham madde tüketiminin azalmasını sağlar. Gereksiz enerji kullanımının önüne geçer. Kullanılamayan atık maddelerin yepyeni bir ürün olarak tüketicilerin hizmetine sunulması fırsatı sunar. Çevre açısından tüketim malzemesi üretimi için yeni ham madde arayışına girilmesini büyük ölçüde azaltır. Böylelikle hem hava hem de çevre kirliliğinin önüne geçer. Sera gazı emisyonunun da düşmesine katkıda bulunur."