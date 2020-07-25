Atıklar sıfırlandı, 216 ağaç kurtarıldı
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Atıklar sıfırlandı, 216 ağaç kurtarıldı

"Sıfır Atık Projesi" dahilinde Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında uygulanan çalışma ile 18 ayda 13 ton kağıt geri dönüşüme kazandırılarak 216 ağaç kesilmekten kurtuldu.

Atıklar sıfırlandı, 216 ağaç kurtarıldı
25.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 25.07.2020 12:06

"Sıfır Atık Projesi" dahilinde Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında uygulanan çalışma ile 18 ayda 13 ton kağıt geri dönüşüme kazandırılarak 216 ağaç kesilmekten kurtuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başta kamu kurum kuruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için "Sıfır Atık Projesi" başlatılmıştı. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesini hedefleyen proje kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi de dönüşümde önemli bir mesafe kat etti. Atıkların kaynağında ayrılmasını sağlamak maksadıyla Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda tüm katlara atıklar için ayrı ayrı toplama kutuları konulurken, tüm personele geri dönüşümün önemi ve sıfır atık projesi hakkında eğitim verildi.

Sıfır atık konusunda sergilediği performans ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 'Sıfır Atık Belgesi' alan Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında 2019 yılı başından bugüne kadar 13 ton kağıdın geri dönüşümü sağladı ve böylelikle 216 ağaç kesilmekten kurtuldu. Tasarrufun haricinde yine belediye binasından 9 ton plastiğin dönüşümü ile 24 bin 445 litre petrol kazanımı sağlandı. Proje kapsamında 3 ton camın geri dönüşümüyle 4 ton hammadde kazanımı, 356 metreküp su tasarrufu ve 108 bin 346 kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmış oldu.

Projenin startını 2018 yılında bizzat kendisi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfus artışına bağlı olarak tüketimin de hızla arttığını, kaynakların sınırlı olması nedeniyle israfın önlenmesinin de büyük önem taşıdığını söyledi. Sıfır atık projesinin amacına ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Sıfır Atık Projesi, Bursa ölçeğinde yürütülen çalışmaların hız kazanmasına ve atık toplama veriminin artmasına katkı sağlayacaktır. Geride kalan 18 ayda sağlanan dönüşümle önemli bir tasarruf elde ettik. Büyükşehir olarak bu konudaki kararlılığımız devam edecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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