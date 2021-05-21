Atikhisar Barajı'nın doluluk seviyesi yüzde 93'e ulaştı
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Atikhisar Barajı'nın doluluk seviyesi yüzde 93'e ulaştı

Atikhisar Barajı'nın doluluk seviyesi yüzde 93'e ulaştı
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlarla birlikte Atikhisar Barajı'nın doluluk seviyesi yüzde 93'e ulaştı.

Çanakkale'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlarla birlikte Atikhisar Barajı'nın doluluk seviyesi yüzde 93'e ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte etkili olan sağanak ile birlikte, şehrin tek içme ve kullanma suyunu karşılayan Atikhisar Barajı'ndaki seviyenin yüzde 93'e ulaştığı belirtildi.

Barajın bu nedenle dolu savak ünitesinin çalışabileceğinin ifade edildiği açıklamada şöyle denildi:

"Devlet Su İşleri (DSİ) 252. Şube Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre ilimizde etkili olan sağanak yağış nedeniyle mevcut durumumda yüzde 93 doluluğu bulunan Atikhisar Barajı'nın dolu savak ünitesinin çalışabileceği öngörülmektedir. Söz konusu savaktan akışa geçen fazla suyun Sarıçay dere yatağından taşarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine zarar verebilme ihtimaline karşı tedbirli olmalarını önemle duyururuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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