Atiker Konyaspor'un Avrupa Mesaisi Başlıyor

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesine Fransa deplasmanında başlayacak.



Yeşil-beyazlı takım, I Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 22.05'te Velodrome Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.



Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor maçını Litvanya'dan Gediminas Mazeika yönetecek. Mazeika'nın yardımcılıklarını Vytautas Simkus ve Vyteniz Kazlauskas yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Dovydas Suziedelis'in üstleneceği mücadelenin ilave yardımcı hakemleri, Donatas Rumsas ve Robertas Valikonis olacak.