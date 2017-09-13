Atiker Konyaspor, Olympique Marsilya Maçına Hazır

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Fransa ekibi Olympique Marsilya ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Maçın oynanacağı Velodrom Stadı'nda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Yeşil-beyazlı futbolcular daha sonra gruplara ayrılarak pas çalıştı. Antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde ise Konya ekibinin, taktik çalışması yaptığı öğrenildi.



Olympique Marsilya ile Atiker Konyaspor yarın TSİ 22.05'te Velodrom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.