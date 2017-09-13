Atiker Konyaspor Muhtemel Kadrosu
ATİKER KONYASPOR'un UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla oynayacağı müsabakanın muhtemel kadrosu şöyle: ATİKER KONYASPORSerkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Mehdi, Fofana, Musa Araz, Ömer Ali Şahiner, Milosovic, EzeSAKAT: TraoreCEZALI:
ATİKER KONYASPOR'un UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla oynayacağı müsabakanın muhtemel kadrosu şöyle:
ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Mehdi, Fofana, Musa Araz, Ömer Ali Şahiner, Milosovic, Eze
SAKAT: Traore
CEZALI: Yok
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