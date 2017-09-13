Atiker Konyaspor Muhtemel Kadrosu

Atiker Konyaspor Muhtemel Kadrosu

ATİKER KONYASPOR'un UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla oynayacağı müsabakanın muhtemel kadrosu şöyle: ATİKER KONYASPORSerkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Mehdi, Fofana, Musa Araz, Ömer Ali Şahiner, Milosovic, EzeSAKAT: TraoreCEZALI:

Atiker Konyaspor Muhtemel Kadrosu

ATİKER KONYASPOR'un UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla oynayacağı müsabakanın muhtemel kadrosu şöyle:

ATİKER KONYASPOR

Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Mehdi, Fofana, Musa Araz, Ömer Ali Şahiner, Milosovic, Eze

SAKAT: Traore

CEZALI: Yok

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