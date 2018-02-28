Atiker Konyaspor, Mehmet Özdilek İle Yolları Ayırıyor
Spor Toto Süper Ligde kötü günler geçiren Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayıracak.
Atiker Konyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Süper Lig 23. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 kaybeden yeşil beyazlılarda yerel basın ve özellikle taraftarlar teknik direktör Mehmet Özdilek'in istifasını isterken, deneyimli teknik adam yoğun bir şekilde eleştirdi. Ayrıca hafta arası Ali Çamdalı'nın sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde Mehmet Özdilek ile yollar ayrılacak.
MALATYA MAÇINDA OLUMSUZ SONUÇ ALINIRSA YOLLAR AYRILACAK
Süper Lig'de zor günler geçiren Atiker Konyaspor 24. haftada sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Düşme hattındaki yeşil beyazlılarda yönetim, bu hafta sonu oynanacak Yeni Malatyaspor maçında alınacak olumsuz bir sonuç halinde Mehmet Özdilek ile yollar ayrılacak.
KONYASPOR'DA YENİ TEKNİK DİREKTÖR SAFET SUSIC
Konyaspor yönetimi Yeni Malatyaspor maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde Mehmet Özdilek ile yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine Safet Susic'i getirecek.
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Besiktas,kayseri,sivas,istanbulspor,altinordu.koskoca turkiyede top oynatan cesur hocalar.digerlerini salla gitsin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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cüneyt hoca sağolsun.isla q7 omuz omuza giderken isla ya sarı verdi.şenere girer girmez sarı verdi.fb biraz mücadele etse dört kırmızı yerdi.top oynayan adam anlar.bjk kaleyi içerden feth etmiş yoksa bjk top falan oynamıyor.bugün gitse beş yer avrupada mesela sekiz yer afiyet olsunCevap Yaz 2 1 Yayından KaldırEFSANE: Bunlar tabiiki gerçekler değil. İçinden geçen subjektif düşünceleri yazmışsın. Olsun oda lazım. Bu arada ne çabuk unuttun ŞL de 3 deplasman ve 3 galibiyet aldığını bu takımın. Sende biliyorsun ki Bayern maçı 11-11 e oynansa kesinlikle bu sonuç çıkmazdı. Kabul etmek gerekir ki, Beşiktaş ŞL seviyesinde bir takım, Fener''in 3-1 yenilmesi gayet doğal. Kendinizi fazla hırpalamayın derim, yazık oluyor size.Yayından Kaldır
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Konya düşsün artık haketmediği ligde işine gitsin etliekmekçi açsınCevap Yaz 1 6 Yayından KaldırHAKAN GULER: hadi oradan dangalak konya sizden fazla hakediyor ligde olmayı şikemi yapıyor sizin gibi memleketin paralarını çöpemi atıyor4 1 Yayından Kaldır