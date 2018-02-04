Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

İsmail AKKAYA - Tolga YANIK KONYA,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maçın ilk 35 dakikasında adeta tek kale mücadele verdiklerini ifade etti.

Özdilek, "Maçı kaybetseydik çok üzülecektim 1-1'lik sonuca üzülelim mi, sevinelim mi, tam algılayamadım. Maça çok istekli çıktık. Mahalle maçlarında olur ya, adeta ilk 35 dakika tek kale oynadık. Attığımız gol var, verilmeyen gol var, kaçırdıklarımız var. Öne geçemedik. Bu süreçte rakibin attığı golü yedik. Bu kolay psikoloji değil. Ama aynı şekilde rakip ligde en çok topa sahip olan, güçlü bir takım" dedi.

BAŞAKŞEHİR BU LİGİN ÖNEMLİ TAKIMLARDAN BİRİ

Takımdan son derece memnun olduğunu ifade eden Özdilek, "Müthiş oynadılar. Ama zaman zaman zaman soğuk kanlı kalmamız yerlerde heyecanımız aklımızın önüne geçti. Lider de olsa, kendi evinde de olsa, deplasmanda da olsa Başakşehir bu ligin önemli takımlardan biri" diye konuştu.

BÜTÜN HAKEMLERİN ART NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Gazetecilerin, hakem Halis Özkahya'nın Konyasporlu oyunculara daha rahat kart cezası uygularken, Başakşehir oyuncularına ise ikaz da bulunduğu yönündeki soru üzerine Özdilek,"Hatalı olduğunu düşünmemeye çalışıyorum. Objektif olmaya çalışıyorum. Oyun içinde bize direkt sarı kart, rakibi ise konuşarak uyardı. Genç bir hoca, saha içinde gördüğünü çalmak çok önemli. Asli görevleri de bu. İlk önce biz kendimize bakacağız, kaçırdığımız pozisyonlara bakacağız, Hakemlerin sağlıklı maç yönetmelerini ve objektif olmalarını düşünüyorum. Bütün hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TEKNİK DİREKTÖRÜ AVCI SON ZAMANLARDA EN AZ PAS YAPTIĞIMIZ MAÇI OYNADIK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise rakibin birinci bölgeyi kullanmayan, ikinci ve üçüncü bölgeyi kullanan bir rakip olduğunu, buna göre de oyun kurduklarını belirtti.

Avcı, "Rakip baskılı gözükse de pozisyon görmüyorduk. Elinde, cebinde olan bir oyunu 90'ıncı dakikada kaybettik. Duran frikikten gol yiyip yenilebilirdik de. Son zamanlarda en az pas yaptığımız maçı oynadık" dedi.

HAKEM HATALARININ KONUŞULMASI TAKIMA ZARAR VERİYOR

Hakem Halis Özkahya'nın maçta hatalı kararlar verip, verilmediği yönündeki soru üzerine Abdullah Avcı, teknik direktörlük boyunca hakemlerle yorum yapmadığını, maçı tekrar seyrettikten sonra hatalı kararlar verilip, verilmediğini görebileceğini söyledi. Hakem hatalarının konuşulmasının takıma zarar verdiğini ifade eden Avcı, "İnsanın olduğu her yerde hata olabilir. Hepimiz hata yapıyoruz. "dedi.

Oyunculara maçta nasıl davranmaları konusunda hakem analizleri yaptıklarını belirten Avcı, "Biz hakemlere karşı nasıl davranılmalı onların analizini yapıyoruz. Daha sağlıklı ortamlarda oyun oynamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

BÜYÜK CAMİALARDA BU TÜR HATALAR OLABİLİR

Emre Belezoğlu'nun kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla ilgili Avcı şu ifadeleri kullandı "Emre, üçüncü senesinde ve ikinci kırmızı kartını gördü. Büyük camialarda bu tür hatalar olabilir. Bugün olayın ne olduğunu bilmiyorum. İkinci sarı karttan kırmızı kart gördüğünü sanıyorum."