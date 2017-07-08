Atiker Konyaspor ikinci etap kamp hazırlıklarına Erzurum'da başladı



KONYA,(DHA)



Atiker Konyaspor, 2017-2018 sezonunun hazırlıklarına Erzurum'da başladı. 2017-2018 sezonunun ilk etap hazırlıklarını Konya'da tamamlayan ve önceki akşam Erzurum'a giden Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ikinci etap çalışmalarına start verdi. Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi 1 Nolu sahada Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 3 grupta 5'e 2 oynayan oyuncularımız, aerobik koşu ve black rool rejenerasyon çalışması ile antrenmanı tamamladı.



Kaleciler Serkan, Abdülaziz, Patrick Carlgren ve Enes ise kaleci antrenörü Hakan Polat gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Takımım ikinci etap hazırlıklarına dahil olan takım kaptanı Ali Çamdalı, Riad Bajic, Amir Hadziahmetovic ve Nejc Skubic ayrı olarak fitness salonunda çalıştı.