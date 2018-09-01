Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında Atiker Konyaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Müsabakada tek golü Atiker Konyaspor adına 14. dakikada Milosevic kaydetti. Bu sonuçla Konyaspor ligdeki puanını 8'e yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı. Evkur Yeni Malatyaspor ise 7 puanla 4. sırada kaldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş,

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Chebake, Rahman Buğra Çağıran, Guilherme, Pereira (Dk. 46 Ahmet Ildız), Aleksic (Dk. 65 Ömer Şişmanoğlu), Boutaib, Adem Büyük (Dk. 80 Dia)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun (Dk. 34 Opanasenko), Vedat Bora (Dk. 67 Jahovic), Jonsson, Fofana, Jevtovic ( Dk. 74 Moke), Milosevic, Yatabare

Gol: Dk. 14 Milosevic (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mina, Dk. 37 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 29 Jevtovic, Dk. 47 Vedat Bora, Dk. 49 Selim Ay, Dk. 84 Fofana (Atiker Konyaspor)

Maçtan dakikalar:

14. dakikada Yatabare'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

45. dakikada sol kanattan Chebake'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Adem Büyük'ün yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünde az farkla auta gitti.

45 3. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Atiker Konyaspor savunmasına çarpan top, direğe de çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısını Atiker Konyaspor'un 1-0 önde tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

48. dakikada ceza sahası dışından Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

54. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Boutaib'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrol etti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı konuk takım Atiker Konyaspor 1-0 galip tamamladı.

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