Atiker Konyaspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, yeni sezon kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.



Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, kampın ilk gününde Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde iki antrenman gerçekleştirdi.



Antrenmanlarda futbolcular, pas ve taktik çalışması yaptı.



Erzurum'daki kampı 14 Temmuz'da sona erecek olan Atiker Konyaspor, 17 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek.