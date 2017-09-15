Atiker Konyaspor'da Moraller Bozuk

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Akçay: "Üzgünüz. Marsilya ile oynadığımız bir maçta üzgünüz diyebiliyoruz, demeliyiz"



Olympique Marsilya Teknik Direktörü Garcia: "Kazanmamızın en büyük nedeni disiplinli çalışmamızdır"



UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Olympique Marsilya'ya takımına 1-0 yenilen Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, üzgün olduklarını söyledi.



Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, kendileri için iyi olmasını bekledikleri planlarla başladıkları müsabakayı ölü toptan yedikleri golle kaybettiklerini dile getirerek, şunları söyledi;



"Biz aralıklar bulsak da çok fazla değerlendirme şansımız olmadı. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum ama bizim açımızdan saha sonuçları art arda skor açısından kötü, oyun açısından iyi olsa da mutsuzluk ve psikolojik birtakım travmalar yaratabilir. Bu nedenden dolayı bu yönü biraz tamamlayıcı olarak geçip bu yönde çalışacağız. Oyuncularımızın ve camiamızın özellikle direncini yüksek tutma adına kaliteli oyun oynama konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu tip oyunlar bize eksikliklerimizi ve kadronun derinliğini artırma konusunda katkı yapıyor ama çok fazla problem çözemezsek başka yöntemler geliştireceğiz."



Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü;



"Üzgünüz. Marsilya ile oynadığımız bir maçta üzgünüz diyebiliyoruz, demeliyiz. Hem ülke futbolu için hem de camiamız için bu gerekli çünkü yarıştığımız takımlar bu düzeyde takımlar. En kısa zamanda bizim de bu seviyeyi aşmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Hep karamsar konuşuyorsunuz. Bunun sebebi nedir?" sorusuna ise Akçay, "Bizim her şeye hazır bir idamlık bir de bayramlık çantamız var. Gerçek olan bu. Ben gerçeklerle konuşuyorum. Kaldı ki duygu sömürüsü yapmadan konuşuyorum. Karşı tarafa bana bir şey borçlu değilsiniz diyorum. Yeri geldiğinde realite devreye girer diyorum. Mustafa Reşit Akçay'a 10 yıldır Allah hiçbir başarısızlık göstermedi" yanıtını verdi.



Olympique Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia ise, oyuncularını tebrik ederek, "Maça iki yeni oyuncu soktuk. Bunlar bize avantaj sağladı. Maçı kazanmamızın en büyük nedeni disiplinli çalışmamızdır. Kornerde golü attık, mutluyuz" ifadelerini kullandı.



MARSİLYA / DHA