Atiker Konyaspor, Jonsson'ın Sözleşmesini Yeniledi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, 25 yaşındaki oyuncusu Jens Jonsson'la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da orta saha oyuncusu Jens Jonsson'ın sözleşmesi yenilendi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren 25 yaşındaki Jonsson'la 2 yıllık mukavele imzalandığı bildirildi.
AARHUS'TAN TRANSFER OLMUŞTU
Atiker Konyaspor'un sözleşme yenilediği Jonsson, 2016-2017 sezonunda Danimarka'nın Aarhus takımından transfer olmuştu.
Yeşil-beyazlı formayla 45 lig, 8 UEFA Avrupa Ligi, 11 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Turkcell Süper Kupa maçına çıkan Jonsson, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.
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