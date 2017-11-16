Atiker Konyaspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Futbolcular bu bölümde, koşu ve pas çalışması yaptı.



Basına kapalı bölümde ise futbolcuların, top kapma ve taktik çalışmanın ardından çift kale maçla idmanı tamamladığı öğrenildi.



Öte yandan yeşil-beyazlılarda ülkelerinin milli takımlarına çağrılan Manyama ve Evouna'nın da takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.