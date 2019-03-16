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Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor Maçın Ardından

- Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor maçın ardından Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk'un basın toplantısı Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın toplantısı KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 26.

- Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor maçın ardından
Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk'un basın toplantısı
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın toplantısı KONYA - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atiker Konyaspor ile Çaykur Rizespor, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.

Kaynak: AA
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