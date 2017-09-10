Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor Maçının Ardından

Süper Lig'de sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, kötü oynadıkları bir maç olduğunu ve mağlubiyeti hak ettikleri bir karşılaşma olduğunu söyledi.



Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü oynadıkları bir maç olduğunu ve mağlubiyet üzene oyuna dönüşlerinin daha da zorlaştığını söyledi.



Kazanmak için uğraştıklarını ancak başaramadıklarını ifade eden Akçay, "Bizim için kötü oynadığımız ve mağlubiyeti hak ettiğimiz bir akşam oldu. Potansiyeli iyi olan bir takımız. Bunu daha önceki müsabakalarda gösterdik. Organizasyonumuz ve oyuncularımızın günlük performansı günlük formu bu maç için yeterli seviyede değilmiş demekki." diye konuştu.



Maça hazırlanma konusunda bazı eksikliklerin olabileceğini vurgulayan Akçay, "Bütün bunlar bir araya geldiğinde böyle bir akşam yaşadık. Dediğim gibi takımımızı potansiyeli iyi. Zaman içinde bunları aşabilecek arkadaşlarımız var. Her zaman olduğu gibi biz takımımıza güveniyoruz." dedi.



Aytemiz Alanyaspor cephesi



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise oyuncularını iyi bir performans sergileyerek 3 puan aldıkları için tebrik etti.



Konya'ya 3 puan almak için geldiklerini ifade eden Susic, "3 forvetle oynadık. Galibiyet bizim için çok önemliydi. Bir şansımızda Konya'da seyircisiz oynanması bizim için bir avantaj teşkil etti. Konyaspor'a da Avrupa kupalarındaki maçında başarılar diliyorum. Muhtemelen akılları da oynayacakları o maçtaydı. O da bize avantaj olarak döndü diyebiliriz." diye konuştu.