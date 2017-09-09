Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor Maçının Ardından

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Kötü oynadığımız ve mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maçtı" dedi.



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Aytemiz Alanyaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Akçay, mağlubiyeti hak ettiklerini belirterek, "Kötü oynadığımız bir maçtı. Kötü oynamaktan öte bazı kırılma anlarındaki pozisyonları değerlendirseydik coşkumuz ve duygumuz farklı olabilirdi. Mağlubiyet üzerine geri dönüşümüz oldukça zor oldu. Kötü oynadığımız ve mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maç oldu. Potansiyeli olan bir takımız. Oyuncularımızın günlük performası bu maç için yeterli değilmiş. Bizlerin de iyi hazırlanma konusunda eksiklerimiz olabilir" dedi.



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, buraya 3 puan almak için geldiklerini belirterek, "3 forvetle oynadık. Galibiyet bizim için çok önemliydi. Maçın seyircisiz oynanması bizim için bir avantaj teşkil etti. Konyaspor'a da Avrupa kupalarındaki maçında başarılar diliyorum. Muhtemelen akılları da oynayacakları o maçtaydı" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Mustafa Reşit Akçay açıklama



-Safet Susic açıklama



İsmail AKKAYA - Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA,