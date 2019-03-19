Atık Yönetiminde Macarlar İş Birliği İçin Hazır"

Portföyünde yer alan Türk ve Macar firmaları arasındaki ticari potansiyeli canlandırmak için çalışmalar yürüten ALX Hungary, atık yönetimi alanında dünyanın en büyük fuar organizasyonlarından REW İstanbul 2019 fuarında, 6 Macar şirketiyle yer alacak. Çevre teknolojileri ve atık yönetimi konusunda Macaristan'ın uzun yıllardır örnek çalışmalar gerçekleştirdiğinin altını çizen ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas, "Türk firmalarının bu alanda Macar firmalarla yapacakları her türlü iş birliğine REW 2019'da zemin hazırlamak istiyoruz" dedi.

Tarsus Turkey tarafından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle 15.'si gerçekleştirilecek Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul, 21 Mart Perşembe günü Tüyap Beylikdüzü'nde kapılarını açıyor. 20 ülkeden 170 firmanın katılacağı REW İstanbul 2019'da, geri dönüşüm makinelerinden atık bertaraf teknolojilerine, çöp ayrıştırma sistemlerinden yeni nesil çevre temizlik araçlarına, su ve atık su arıtmadan biyoenerjiye kadar tüm sektörel yenilikler bir arada sergilenecek. Avrasya'nın alanında lider çevre teknolojileri buluşmasını bu yıl yurt içi ve yurt dışından 12 bin alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.

Macaristan'ın geri dönüşümde 2020 hedefleri

Fuar öncesi kısa bir değerlendirme yapan ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas, REW 2019'un Türk firmalarının Macaristan'ın çevre teknolojilerindeki bilgi, birikim ve teknolojisinden yararlanabilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. ALX Hungary olarak Türk ve Macar firmaların atık yönetimi konusunda iş birliklerini destekleyeceklerini anlatan Fikret Nas, "Macaristan 1993'ten bu yana çevre teknolojilerinde büyük bir atılım gerçekleştirdi. Özellikle Tuna Nehri'nin temizlenmesi için yapılan başarılı çalışmalar, Macaristan'ın bu konuda ne kadar ileri bir seviyede olduğunu gözler önüne serdi. Macaristan, 2020 yılı sonuna kadar AB fonlarından da yararlanarak 1.2 milyar Avro'luk bir kaynağı su ve atık su arıtmada kullanmayı planlıyor. Nüfusu yaklaşık 10 milyon olan bir ülkenin 15 milyonluk bir nüfustan açığa çıkacak atık suyu işleyebilecek bir kapasiteye ulaşması, Macaristan'ın bu alanda ulaştığı başarının en büyük ispatıdır" diye konuştu.

Macaristan'ın çevre teknolojileri konusundaki başarısının sadece su arıtmayla sınırlı kalmadığını söyleyen Fikret Nas, son 10 yılda atık miktarının yüzde 42 azaldığı Macaristan'da şu anda evsel atıkların yüzde 25'inden fazlasının geri dönüştürüldüğünü aktardı. Nas, Macaristan'da gelecek yıl sonuna kadar kağıt, metal, plastik ve cam atıkların en az yüzde 50'sinin geri dönüşüme gönderilmesinin hedeflendiğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA