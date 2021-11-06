Atık yönetimi mühendisliğinin geleceğin gözde mesleklerinden olması bekleniyor

Fütüristler Derneği Başkanı Mustafa Aykut, atık yönetimi mühendisliğinin geleceğin gözde mesleklerinden biri olacağını söyledi.

Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda dünyada yaşanan değişimin Kovid-19 salgını süreciyle hızlandığını belirterek bu değişimin hayatın her alanını köklü şekilde etkilediğini vurguladı.

Değişim sürecinde geleneksel bazı mesleklerin önemi azalırken, yeni mesleklerin ortaya çıkıp önem kazanacağına dikkati çeken Aykut, şöyle konuştu:

"Günümüzde hızlı nüfus artışı ve değişen yaşam standartları artan atık sorununu da beraberinde getiriyor. Atıklarla baş edebilmek için teknolojiler geliştikçe, bu teknolojileri kullanabilecek yeni meslekler ortaya çıkıyor. Atık yönetimi mühendisliği de geleceğin gözde mesleklerinden birisi olacak. Bunu fark eden ülkelerden birisi Kanada. Şimdiden bu meslek için yeterli insan kaynağı oluşturabilmek üzere eğitim kurumlarıyla iş birliği yapıyor. Bu atık yönetimi mühendisleri, atıkların toplanması, ayıklanması, değerlendirilmesi, geri dönüştürülmesi ve bertarafını yapan kurumlarda çalışacaklar. Süreçleri organize edecek ve yönetecekler."

Atık yönetimi mühendisliğinin atık işlemenin yanı sıra sokaklardan atıkların en etkin biçimde nasıl toplanacağından bile sorumlu olabileceğini belirten Aykut, "Hava, su ve toprağın kirlenmemesi, atıkların güvenli biçimde taşınması ve yok edilmesi esnasında mevzuata uygunluğunun sağlanması görevleri arasında olacak. İstatistikleri kullanarak raporlar hazırlayacak, yeni ve daha etkin çözümler önerebilecekler." dedi.

Çöp sahası aynı zamanda maden sahası

İnsanların değersiz gördükleri için atıklarını hemen ellerinden çıkarmaya çalıştığını, oysa atıkların önemli bir ekonomik değere sahip olduğunu vurgulayan Aykut, atıklar içerisinde ekonomik değeri en yüksek grubu metallerin oluşturduğunu söyledi.

Aykut, çöp sahası madenciliğiyle metallerin ekonomiye kazandırıldığına dikkati çekerek "Normal madencilikte toprağın altındaki ve üstündeki işe yarayan cevherler toplanırken, çöp sahası madenciliğinde ise geri dönüştürülebilen madenleri bulup ayrıştırmak ön planda." diye konuştu.

Atıklardan üretilen gazla tasarruf

Geri dönüşümün bir başka mühendislik çıktısının enerji alanında olacağını dile getiren Aykut, şunları kaydetti:

"Çok karmaşık ve yüksek teknoloji gerektiren bu alanda çalışacak mühendisler art arda gelen birçok süreci iyi kontrol etmeliler. Plastik ve düşük değerli atık malzemelerin işlenmesiyle karbon zincirleri bozulur ve doğal gaza benzeyen gaza dönüştürülür. Yakıldığında enerji açığa çıkar. Enterkonnekte sisteme verilen enerji bir yanda atıkların yok olmasını sağlarken diğer yandan yenilenebilir enerji olma özelliği ile tasarruf sağlar. Üstüne üstlük geride kalan son atık özellikle yol yapımında sert zemin oluşturmak için çok değerli bir malzeme olarak kullanılır."

Haberi Kaydet