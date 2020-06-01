Atık yağları akaryakıt olarak satarken yakalandı
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Atık yağları akaryakıt olarak satarken yakalandı

Atık yağları akaryakıt olarak satarken yakalandı Niğde'de atık yağları kimyasal madde karıştırarak akaryakıt olarak satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

01.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:34

Atık yağları akaryakıt olarak satarken yakalandı

NİĞDE - Niğde'de atık yağları kimyasal madde karıştırarak akaryakıt olarak satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, atık yağların kimyasal madde karıştırarak araçlarda kullanılan akaryakıt haline getirerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Ulukışla ilçesi Çiftehan köyünde bir oto yıkamacıya düzenlediği operasyonda, 2 bin 650 litre karışımlı yakıt, 50 litre yakıt ve yakıt aktarımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Atık yağları akaryakıt olarak satarken yakalandı

Kaynak: İHA

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