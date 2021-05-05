Atık yağlardan biyoyakıt elde edilecek
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Atık yağlardan biyoyakıt elde edilecek

Atık yağlardan biyoyakıt elde edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediyesi bitkisel atık yağların biyoyakıta dönüştürülmesi ile ilgili bir ihale gerçekleştirerek bir kez daha örnek alınacak bir projeye imza attı.

Süleymanpaşa Belediyesi bitkisel atık yağların biyoyakıta dönüştürülmesi ile ilgili bir ihale gerçekleştirerek bir kez daha örnek alınacak bir projeye imza attı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, her gün 1000 kişiye hizmet veren Aşevinden çıkan ve gıda işletmeleri ile evlerden toplanan atık bitkisel yağların biyodizel yakıta dönüştürülerek hem ekonomiye geri kazandırılması hem de atık yağların çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi amacıyla ihale açıldı. İhale ile, toplanan atık bitkisel yağlar geri kazanılmış olacak.

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesinin 2020 yılı içinde ilçe genelinde toplam 4 ton bitkisel atık yağı geri dönüşüme kazandırdığı, bu atık yağların 3,4 ton biyodizel yakıta dönüştürüldüğü ve bu sayede atık yağlardan kaynaklanan su ve çevre kirliliğinin önüne geçtiği belirtildi.

Vatandaşlara atık yağları biriktirme çağrısı

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bitkisel atık yağların en çok evlerde ve lokanta, restoran ve hızlı yemek işletmeleri gibi yerlerde üretildiği, bu noktalardaki atık yağların daha fazla geri dönüşüme dahil edilmesi ile çevre temizliğine yapılacak katkının çok daha büyük olacağı vurgulanarak, vatandaşlara ve işletmelere atık yağları biriktirmeleri çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Vatandaşlarımız evlerindeki atık kızartmalık yağlarını soğuduktan sonra bir pet şişenin içine doldurup muhtarlıklara, belediye hizmet binalarına teslim edebilirler. Ayrıca 0 282 259 59 59 Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak işletmelerinde, oturdukları site ya da apartmanlarda bitkisel atık yağların toplanması için yağ varili talebinde bulunabilirler," ifadelerine yer verildi.

Yeşil Enerji olarak kabul edilen ve fosil yakıtlara çevreci bir alternatif oluşturan biyodizelin fosil yakıtlara göre çevreyi yüzde 75 daha az kirlettiği ifade edilirken, aynı zamanda atık bitkisel yağları geri dönüştürmenin en iyi yolu olduğu kaydediliyor. - TEKİRDAĞ

Atık yağlardan biyoyakıt elde edilecek
Atık yağlardan biyoyakıt elde edilecek
Atık yağlardan biyoyakıt elde edilecek
Atık yağlardan biyoyakıt elde edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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