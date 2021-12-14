ATIK YAĞLAR TEBESSÜME DÖNÜŞTÜ

UŞAK (Habermetre) - Çevre dostu kampanya diyabetli çocuklara katkı sağladı

Çevreye karşı duyarlı faaliyetleri ve düzenlediği sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkan Uşak Belediyesi ; kısa süre önce başlattığı çevre dostu bir kampanyanın gelirini, başka bir anlamlı proje için değerlendirme kararı aldı. Atık yağ toplama kampanyasından elde edilen gelirle, diyabetli çocuklara vakumlu acısız kan alma cihazı temin eden Uşak Belediyesi, hem çevre konusunda hem de sağlık konusunda kente iki yönlü bir kazanç sağladı.

Uşak Belediyesi, Başkan Mehmet Çakın'ın girişimleriyle Nisan ayında evsel atık yağların doğaya karışmasını ve çevreyi kirletmesini engellemek adına bir kampanya başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi bünyesinde yürütülen kampanya kapsamında, kullandıkları yağları biriktiren vatandaşların evlerinden 6 ay içerisinde 4 bin litre bitkisel atık yağ toplandı. Geri dönüşüm tesislerine gönderilen bu yağların doğaya karışmasını engelleyen Uşak Belediyesi, bununla yetinmeyerek diyabetli çocukların acısını dindirecek bir çalışmaya da imza attı. Projenin mimarı olan Başkan Mehmet Çakın önderliğinde, atık yağ kampanyasından elde edilen geliri vakumlu kan alma aparatı temin etmek için kullanan Uşak Belediyesi ; diyabetli çocukların şeker ölçümü yapmasını kolaylaştırmayı, canları acımadan parmaklarını delerek kan almalarını sağlamayı hedefledi.

Kentimiz, Doğamız ve İnsanımız Kazandı

Uşak'ın geri dönüşümün başkenti olduğunu vurgulayan ve ülke çapında yürütülen Sıfır Atık Kampanyasına büyük destek verdiklerini belirten Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; atık yağ toplama kampanyası sayesinde kentin çift yönlü bir kazanım sağladığını ifade etti. Çakın; "Kampanyamız sayesinde hem atık yağlar doğaya karışmamış oluyor hem de diyabetle mücadele eden yavrularımızın bu süreci daha konforlu geçirmesi adına bir destek sağlanmış oluyor. Uşak Belediyesi olarak bu iki anlamlı projeyi birleştirmenin gururunu yaşıyoruz. " dedi.

Kampanyaya vatandaşların da büyük ilgi gösterdiğini belirten Çakın; "Vatandaşlarımızı zahmete sokmamak adına Alo 153 Çağrı Merkezimizi arayan herkesin evinden atık yağlarını topluyoruz ve hediye vererek teşvik sağlamaya çalışıyoruz. Bu kampanya kapsamında çok kısa sürede 4 bin litre atık yağı geri dönüşüme kazandırdık ve bunun geliri ile 100'e yakın diyabetli çocuğumuza vakumlu kan alma aparatı temin ettik" dedi.

Kampanyaya Destek Çok Önemli

Kampanyanın bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini vurgulayan Çakın; "Biz Uşak Belediyesi olarak çevremizi ve doğamızı korumaya yönelik çalışmaları hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Toplumumuzun her kesimine dokunmaya, doğamızı, su kaynaklarımızı ve çevremizi korumaya devam edeceğiz. Atık yağların diyabetli çocuklarımıza umut olmasını sağladığımız için de çok mutlu olduk. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı davranmasını ve kampanyamıza destek olmasını gönülden arzu ediyoruz" diye konuştu.

Uşak Belediyesi yakın zaman önce açılışını gerçekleştirdiği ve Ege Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyan Diyabetle Yaşam Merkezi bünyesinde, diyabet teşhisi konulmuş tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Acısız vakumlu kan alma aparatı Diyabetle Yaşam Merkezi'nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

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