Atık Yağdan Sabun Ürettiler

Sivas'ın Ulaş ilçesi Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri atık gıda yağından sabun elde ettiler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Sivas'ın Ulaş ilçesi Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri atık gıda yağlarını, okul laboratuvarında kimyasal müdahale ile sabuna dönüştürmeyi başardı. Yağdan elde edilen sabunlar ise okulda öğrenciler tarafında kullanılıyor. - SİVAS

Kaynak: İHA