Atık Yağdan Mum Üretip Doğaya Katkı Sunuyor

MUHAMMET NUSRET ALTUN - Samsun'da pide salonu işleten Turan Özkülünk, Sıfır Atık Projesi'nden aldığı ilhamla, kıymayı kavurduktan sonra çıkan atık yağı doğal mum üretiminde kullanıyor.

Samsun'da 13 yıldır pide salonu işletmeciliği yapan Özkülünk, iş yerlerinde kıymanın kavrulmasıyla ortaya çıkan atık yağların doğaya zarar vermemesi ve ekonomiye kazandırılması için çalışma yapmaya karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nden de etkilenen Özkülünk, atık yağlardan doğal mum üretebilmek için araştırma yaptı.

İsrafı önlemek ve yağ atığını ekonomiye kazandırmak amacıyla başladığı çalışmada birkaç işlemden sonra doğal mum üretmeyi başaran Özkülünk, böylelikle doğaya katkı sağlıyor.

Özkülünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerlerinde pidede kullandıkları kıymayı önce kavurduklarını, çıkan yağı ise çöpe döktüklerini söyledi.

Bu yağın atılmasının kendisini üzdüğünü, bunu nasıl değerlendirebileceklerini düşündüğünü belirten Turan Usta, "Bilmediğimiz bir konu olduğu için araştırmaya başladım. İç yağının eskiden kandil yağı olarak, mum olarak kullanıldığını öğrendim. Şimdi ise petrol ürünleriyle mum yapılıyor. Böyle başladı bu serüven." dedi.

Söz konusu projenin kendileri için bir sevinç kaynağı olduğunu dile getiren Özkülünk, "Bu geri dönüşümle hem çevreyi kirletmiyoruz hem de ekonomiye katkı veriyoruz. Belki gün gelecek, bu ürünümüzü dışarıya da yollayacağız." ifadesini kullandı.

Atık yağdan ürettiği doğal mumları hem sattığını hem de müşterilerine hediye ettiğini aktaran Özkülünk, insanların bunların kıyma yağından yapıldığını öğrendiklerinde çok şaşırdıklarını ancak memnun kaldıklarını söyledi.

Bu projeyi bir hobi gibi de düşündüğüne işaret eden Özkülünk, "Buradaki amaç şu; tasarruf edeceğiz ve çalışacağız. Kalan yemekleri, pide parçalarını bile hayvanlara yediriyorum. İsraf haramdır. Ben de Sıfır Atık Projesi'ni destekliyorum. En azından benim gibi işletmeciler kendi atık ürünlerini dönüştürseler ekonomiye katkısı olacağı gibi çevreye de zararı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Özkülünk, atık kıyma yağının doğal muma dönüşme aşamalarını da anlatarak, şunları kaydetti:

"Kavrulan kıymadan çıkan atık yağı ayrı bir kaba tülbent yardımıyla süzüyoruz. Bir tencerede defne yapraklarıyla 35-40 dakika kaynatıyoruz. Sonra soğumaya bırakıyoruz. Ardından bu sıvıyı mum kalıplarına döküp fitilini ekliyoruz. Müşterilerin isteğine göre doğal esanslar da ekleyebiliyoruz. Son olarak mumu iki gün soğutucu dolaplarda bekletiyoruz."

Müşterilerden Pamuk Orhan ise uygulamayı oldukça güzel bulduğunu dile getirerek, "Bu mumun hikayesini duyduğunda çok şaşırdım. Ben de atıkların ayrıştırılmasına büyük önem veriyorum. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Turan Usta da buna el atmış, iyi bir örnek diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA