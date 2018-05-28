Atık Yağ Biriktirene Otobüs Bileti Kazandıran Proje

MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'da 7. sınıf öğrencisi Kerem Usta'nın, fen bilgisi öğretmeni Ali Sarıbaş öncülüğünde hazırladığı proje ile evdeki atık yağları geri dönüşüm kutularına atan vatandaşların otobüs bileti kazanmaları amaçlanıyor.

Çarşamba ilçesinde Çınarlık Ortaokulu öğrencisi Kerem Usta, "1 litre atık yağın 1 milyon litre temiz içme suyunu kirletmesi" gerçeğinden yola çıkarak, evlerdeki atık yağların toplanmasını kolaylaştırmak için proje hazırladı.

Fen bilgisi öğretmeni Ali Sarıbaş öncülüğünde hazırladığı projeye "Zehir Olmasın Gelir Olsun" adını veren Usta, içine atılan atık yağa göre barkod sistemi ile bilet kesen cihaz geliştirdi.

Cihazın otobüs ya da tramvay duraklarına konularak vatandaşların evde biriktirdikleri atık yağları ulaşım için bilete dönüştürmeyi hedefleyen Usta, hem çevre sorununa çözüm bulmayı, hem de vatandaşları çevreyi korumaya teşvik etmeyi istiyor.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık yağların çevreye verdiği zararlara işaret etti.

Atık yağların kolay toplanabilmesi için öğretmeni ile cihaz geliştirmeyi düşündüklerini anlatan Usta, şunları dile getirdi:

"Gelecek nesillere daha temiz dünya bırakmak ve insanları atık yağ konusunda bilgilendirmek için bu projeyi yaptık. Bir litre atık yağ 1 milyon litre temiz içme suyunu kirletiyor. Belediyeler daha çok sanayideki atık yağları topluyor. Projemizde, vatandaşlar evlerindeki atık yağları pet şişelere koyuyor. Ardından bu yağları, duraklara konulan cihazların içine atıyor. Cihaz da barkod sistemi ile vatandaşa atık yağ karşılığında otobüs bileti veriyor."

Fen bilgisi öğretmeni Ali Sarıbaş ise hazırladıkları projenin geçen ay Bursa'da düzenlenen THY 7. Science Expo 2018'de ilk 15 projenin içinde yer aldığını vurguladı.

Belediyelerin az miktarda atık yağların toplanması için konutlara araç göndermediğini, daha çok sanayi atıklarını topladığını belirten Sarıbaş, "Evlerde atık yağ konusunda büyük bir potansiyel var. Bizler de belediyenin toplama alanlarına, atık yağ toplama makinesi yaptık. Vatandaşlar evlerinde biriktirdikleri yağları pet şişelere koyup, bu makinenin içine koyacaklar. Sistemin belirlediği miktara göre vatandaşın kartına otobüs bileti, tramvay bileti olarak geri dönecek. Bu sayede ham atık yağlar hem pet şişeler toplanmış olacak. Bu projenin Türkiye'de başka bir örneği yok." diye konuştu.

Sarıbaş, çevre konusunun gün geçtikçe daha çok önem kazandığını, projenin belediyeler tarafından benimsenmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.