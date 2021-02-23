ATİK Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Konseyi Genel Başkanı Aziz Şahin'in İscehisar ziyareti
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ATİK Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Konseyi Genel Başkanı Aziz Şahin'in İscehisar ziyareti

23.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:43
ATİK Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Konseyi Genel Başkanı Aziz Şahin'in İscehisar ziyareti

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi (ATİK) Başkanı Aziz Şahin, beraberindekiler Afyonkarahisar ATİK İl Başkanı Yüksel Özsarı İscehisar ilçesini ziyaret etti.

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi (ATİK) Başkanı Aziz Şahin, beraberindekiler Afyonkarahisar ATİK İl Başkanı Yüksel Özsarı İscehisar ilçesini ziyaret etti.

Bir otelde Şahin, Özsarı ve yönetim kurulu İscehisarlı iş adamlarının mermer ihracatı ve ihracatta karşılaşılan konteyner sıkıntısı hakkında bilgi aldı.

Özsarı, son zamanlarda pandeminin etkisiyle mermer ihracatının yurt dışına gemilerle ve sterile edilmiş konteynerler ile gerçekleştiğini kaydetti.

İscehisar'da ve diğer yerlerde ihracat yapan iş adamlarının yurt dışına mal göndermelerinde gemi ve konteyner eksikliği hat safaya ulaştığını belirten Özsarı, "Üreticilerimiz ve İhracatçılarımız bu konuda mağdur durumda olup, uluslararası konsey olarak genel başkanımızdan bu konuda destek bekliyoruz." dedi.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin de "Şartlar ve sebepler ne olursa olsun ATİK Afyonkarahisar Uluslararası Ticaret İşbirliği Başkanlığı olarak gerek mermer gerekse diğer sektörler açısından derneğin yurt içi ve yurt dışında ki kazanımların büyük olduğunu her zaman yardım ve destek konusunda yanınızdayız." diye konuştu.

ATİK Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Konseyi Başkanı Aziz Şahin, bu sorunlara en kısa zamanda ilgi ve alaka gösterilerek ihracatçının rahatlatılması için adım atacaklarını belirtti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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