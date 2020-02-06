06.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:45

Adıyaman sokaklarında atık kağıt ve plastik toplayan bir kişinin motosikletiyle topladığı atıklar seyir halindeyken cayır cayır yandı. Sokaklardan alevlerle ilerleyen atık toplayıcısı yanmaktan son anda kurtuldu.



Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesinde sokak ve caddelerden motosikletiyle atık kağıt ve plastik toplayan bir kişinin topladığı atıklar seyir halindeyken bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Alev alan atıklarla ilerleyen motosikleti fark eden vatandaşlar motosiklet sürücüsüne seslenerek durmasını söyledi. Bir süre sokaklardan ilerleyen motosiklet sürücüsü, motosikleti durdurarak, kovalarla taşıdığı suyla alevleri söndürmeye çalıştı. Sürücünün yaptığı müdahaleler yetersiz kalınca vatandaşlarda buldukları kovalarla su taşıyarak alevlere vatandaşların yardımlarıyla yangın söndürüldü. Meydana gelen olay sonrasında motosiklet sürücüsü yanmaktan kurtulurken motosiklette ise maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA