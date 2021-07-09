ATIK TOPLAYICISI AFGAN, KENDİSİNE SALDIRAN ÜÇ KİŞİDEN BİRİSİNİ BÖYLE YAKALADI
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ATIK TOPLAYICISI AFGAN, KENDİSİNE SALDIRAN ÜÇ KİŞİDEN BİRİSİNİ BÖYLE YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da atık kağıt toplayan Afganistanlılar, Avcılar'da kavga etti.

İSTANBUL'da atık kağıt toplayan Afganistanlılar, Avcılar'da kavga etti. Kendisini takip ederek saldıran 3 kişiden birisini yakaladıktan sonra yüzüstü yere yatıran, ellerini arkasından tutarak üzerine oturan Afganlı 500 TL parası ile banka kartını aldığını öne sürdü. Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Metrobüsten inen 3 kişi, iddiaya göre takip ettikleri kişiye Gümüşpala Caddesi'nde saldırdı. Kısa süren kavganın ardından dayak yiyen kişi, kendisine saldıranlardan birisini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra yüz üstü yere yatırıp, ellerini arkadan tutarken üzerine oturdu. Diğer iki kişi ise kaçtı. Olay üzerine çevredekiler 112'yi arayarak polis ve sağlık görevlilerini çağırdı. Kendisine saldıranı etkisiz hale getiren Afganlı, çevredekilere bu kişi ile kaçan 2 arkadaşının Zeytinburnu'ndan bu yana metrobüste kendisini takip ettiğini, araçtan inince bu kişilerin kendisine saldırarak 500 TL ile kimlik ve banka kartını aldıklarını öne sürdü. Gelen görevliler, tişörtü yırtılan, çeşitli yerlerinden darbe alan iki Afganlıdan birisini kontrol için hastaneye kaldırırken, diğerini polis merkezine götürerek, olayı soruşturmaya başladı.

ATIK TOPLAYICISI AFGAN, KENDİSİNE SALDIRAN ÜÇ KİŞİDEN BİRİSİNİ BÖYLE YAKALADI
ATIK TOPLAYICISI AFGAN, KENDİSİNE SALDIRAN ÜÇ KİŞİDEN BİRİSİNİ BÖYLE YAKALADI
ATIK TOPLAYICISI AFGAN, KENDİSİNE SALDIRAN ÜÇ KİŞİDEN BİRİSİNİ BÖYLE YAKALADI
ATIK TOPLAYICISI AFGAN, KENDİSİNE SALDIRAN ÜÇ KİŞİDEN BİRİSİNİ BÖYLE YAKALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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