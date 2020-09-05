Atık toplama tesisinde yangın
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Atık toplama tesisinde yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan atık toplama tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

05.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:48

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan atık toplama tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Geçit Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgedeki yoğun duman kentin birçok noktasından görülebiliyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Atık toplama tesisinde yangın

Kaynak: AA

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